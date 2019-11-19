الحديثي يكشف عن سبب تأخر ارسال مجلس الوزراء قانون الموازنة الى البرلمان

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، الثلاثاء، عن سبب تاخير ارسال مجلس الوزراء قانون الموازنة الى البرلمان، مبينا ان القانون سيتضمن فقرة تخفيض رواتب والغاء امتيازات كبار المسؤولين.

وقال الحديثي في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس الوزراء على وشك الانتهاء من اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020"، مبينا ان "المجلس سيرسل القانون الى البرلمان قريبا".

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واضاف ان "سبب تاخير ارسال القانون من مجلس الوزراء الى مجلس النواب هو ان مجلس الوزراء ارد ان يضمن التخصيصات المالية اللازمة لتوفير الغطاء المالي الكافي في تطبيق جميع القرارات الاصلاحية والقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء والتوجيهات التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء بشأن الاصلاحات الاقتصادية والمعيشية والخدمية والاستجابة لمطالب المتظاهرين "، مشيرا الى ان "ذلك يترتب عليها تخصيصات مالية".

وتابع الحديثي ان "القانون سيتضمن ايضا فقرة خاصة بتخفيض رواتب والغاء امتيازات كبار المسؤولين (الرئاسات الثلاثة، اعضاء مجلس النواب، الوزراء، الدرجات الخاصة)".