إيرانية تشعل مواقع التواصل بخلع الحجاب والصراخ من اعلى جسر 'فيديو'

وأظهر الفيديو خروج محتجة أعلى جسر وهي تردد شعارات بإسقاط النظام، فيما كان المواطنون في الشارع يصطفون بسياراتهم احتجاجا على غلاء أسعار الوقود.

وقالت المحتجة، في مقطع الفيديو المتداول: "فليسمع العالم أجمع أصواتنا اليوم، كيف فقدنا كل شيء عن طريق خامنئي (المرشد الإيراني)، وكيف أفقدنا النظام عديم الشرف شهداءنا، فاللعنة على النظام الذي يساعد نظام سوريا ويتركنا".



وشهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات يوم السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف، مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.



وجرت، في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد انحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.