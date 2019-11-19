نائب عن سائرون يكشف سبب عدم مشاركة تحالفه باجتماع الأمس

كشف النائب عن سائرون سلام الشمري، الثلاثاء، سبب عدم مشاركة تحالفه في الاجتماع الذي عقد أمس بين 12 تحالفاً وكتلة سياسية، معتبراً أن الحل الأمثل للأوضاع الراهنة يتطلب إصلاحاً شاملاً للعملية السياسية.
وأضاف، أن "ما حصل أمس محاولة من بعض كتل سياسية لتوحيد الفرقاء والجهود لمواجهة المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي لن يقبل ونحن معه الا بالإصلاح الشامل للعملية السياسية".
وعقد 12 تحالفاً وكتلة سياسية، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً موسعاً لبحث الأوضاع التي تشهدها البلاد، فيما أصدر المجتمعون 6 قرارات وتوصيات، إضافة إلى خمسة مقترحات مهمة، وهددوا بسحب الثقة عن الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة إذا تبين "عجز" الحكومة أو مجلس النواب عن تنفيذ المواد والخطوات المذكورة.
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