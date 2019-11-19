نائب عن سائرون يكشف سبب عدم مشاركة تحالفه باجتماع الأمس

وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدم حضورنا كتحالف سائرون لاجتماع الأمس للكتل السياسية لقناعتنا الكاملة بعدم جدواه ونعده عودة للمربع الأول بدون حلول".

وأضاف، أن "ما حصل أمس محاولة من بعض كتل سياسية لتوحيد الفرقاء والجهود لمواجهة المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي لن يقبل ونحن معه الا بالإصلاح الشامل للعملية السياسية".