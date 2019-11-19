بالصور.. فتح طريق مطار النجف الدولي

تمكنت فرق الدفاع المدني، الثلاثاء، من اخماد الحرائق التي اندلعت في الاطارات على الطريق المؤدي الى مطار النجف الدولي. وبحسب مصدر امني، فأنه "تم فتح الطريق امام حركة السير من والى المطار". وأقدم عدد من المتظاهرين، امس الاثنين، على إحراق عدد من الإطارات في شارع قرب مطار النجف جنوب المحافظة. Advertisements

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