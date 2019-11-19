الاتحاد العربي: من يرفض اللعب في العراق يعتبر خاسراً

وكان الاتحاد العربي، قد رفض إقامة مباراة الإياب بين الشرطة ونواذيبو الموريتاني على أرض العراق بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وذكر نادي الشرطة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "الاتحاد العربي تعهد بأن تلعب الفرق العراقية على أرضها في البطولة بالأدوار القادمة ومن يرفض اللعب بالعراق يعتبر خاسراً".



وأضاف، أن "الاتحاد العربي حدد يوم 25 موعداً لمباراة الشرطة ونواذيبو الموريتاني في الدوحة بموافقة نادي الشرطة".

وكان عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، عدي الربيعي أكد للسومرية نيوز، أمس الاثنين، أن وفد نادي الشرطة سيغادر إلى الدوحة نهاية الأسبوع الحالي، فيما سيعقد اجتماعاً مع اتحاد الكرة لحل مسألة اللاعبين الدوليين.