الاتحاد العربي: من يرفض اللعب في العراق يعتبر خاسراً

2019-11-19 | 10:02
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اعلن نادي الشرطة الرياضي، الثلاثاء، أن الاتحاد العربي لكرة القدم، تعهد بأن تلعب جميع الفرق العربية على أرض العراق ابتداءً من دور ربع النهائي ببطولة "كأس محمد السادس" للأندية الأبطال.
وذكر نادي الشرطة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "الاتحاد العربي تعهد بأن تلعب الفرق العراقية على أرضها في البطولة بالأدوار القادمة ومن يرفض اللعب بالعراق يعتبر خاسراً".
وأضاف، أن "الاتحاد العربي حدد يوم 25 موعداً لمباراة الشرطة ونواذيبو الموريتاني في الدوحة بموافقة نادي الشرطة".
وكان عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، عدي الربيعي أكد للسومرية نيوز، أمس الاثنين، أن وفد نادي الشرطة سيغادر إلى الدوحة نهاية الأسبوع الحالي، فيما سيعقد اجتماعاً مع اتحاد الكرة لحل مسألة اللاعبين الدوليين.
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