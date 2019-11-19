وزير الاتصالات الإيراني: لا علم لي بموعد إعادة الانترنت

أكد وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، الثلاثاء، أن مجلس الأمن القومي هو المسؤول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها. وقال جهرمي للصحفيين: "لا علم لي بموعد إعادة وصل الإنترنت في البلاد وعليكم توجيه السؤال إلى مجلس الأمن القومي"، وتابع: "إعادة وصل الإنترنت تقع على عاتق مجلس الأمن القومي، وهو الذي يتخذ القرار بهذا الشأن".



وأكد جهرمي، بحسب "روسيا اليوم" أنه، "لا يملك إحصاءات بشأن الخسائر الناجمة عن قطع الإنترنت، وخاصة على التجار ومن يعتمد على الإنترنت في عمله"، مستدركاً بالقول: "لكننا سنعلن عن حجم تلك الخسائر قريبا".

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