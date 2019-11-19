متظاهرون يغلقون اغلب الدوائر الحكومية في الديوانية 'صور'

اقدم متظاهرون في الديوانية، الثلاثاء، على غلق اغلب الدوائر الحكومية في المحافظة. وقال مراسل الخليج 365، ان المتظاهرين منعوا الموظفين من التوجه الى دوائرهم الرسمية في اغلب مناطق الديوانية. واضاف ان ذلك من اجل الاستمرار على الاضراب العام للضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين. Advertisements

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