توقف العمل في ميناء خور الزبير

أفاد مصدر محلي، الثلاثاء، بتوقف العمل في ميناء خور الزبير النفطي بسبب قطع المؤدية اليه من قبل متظاهرين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العمل توقف في ميناء خور الزبير النفطي بسبب قطع المؤدية إلى الميناء من قبل متظاهرين".

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