بينها العراق.. البلدان الأخطر للسياح

تعتبر دول العراق وسوريا وليبيا واليمن وأفغانستان هي أخطر الدول للسفر في عام 2020.

تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل خبراء شركة أجنبية متخصصة في السلامة السياحية والطبية.

كما عدد الخبراء الدول التي يسهل فيها الإصابة بالأمراض الفيروسية - في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وليبيريا وغينيا ونيجيريا.

بالنسبة للحوادث المرورية، فإن حصولها للسياح وارد أكثر الشيء في جمهورية الدومينيكان والمملكة العربية السعودية وتايلاند وفيتنام وفنزويلا.

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ووفقا للخبراء، أكثر البلدان أمانًا للمسافرين فنلندا وأيسلندا والنرويج. وتم تقييم سلوفينيا والدنمارك ولوكسمبورغ وسويسرا بشكل عال.

ومستوى الخطر للسياح المسافرين إلى روسيا متوسط.

وعند وضع القائمة، أخذ الخبراء في الاعتبار العوامل التالية: العنف السياسي والاضطرابات الاجتماعية والجريمة والبنية التحتية للنقل ومخاطر الكوارث الطبيعية.