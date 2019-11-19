النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي. وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أمر استقدام صدر بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط وفق المادة 340 من قانون العقوبات". وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها اليه".





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