القبض على 'داعشي' ورفع 10 عبوات ناسفة في نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على "داعشي" كان يعمل مقاتلاً في ما يسمى "ديوان الجند"، ورفع 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.
وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية شرطة سنجار التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة، ألقت القبض على الداعشي (م خ ع) والذي كان يعمل مقاتلاً في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليه في قرية ( خازوگة ) التابعة لقضاء البعاج غربي مدينة الموصل".
وفي سياق متصل، أضاف البيان أن "مديرية شرطة سنجار التابعة وبالتنسيق مع كتيبة الهندسة التابعة لفرقة ١٥ جيش عراقي، قامت بازالة ورفع ١٠ عبوات ناسفة مع قذائف غير منفلقة من مخلفات عصابات داعش الارهابية في منطقة القابوسية جنوب قضاء سنجار غربي مدينة الموصل".
وفي سياق متصل، أضاف البيان أن "مديرية شرطة سنجار التابعة وبالتنسيق مع كتيبة الهندسة التابعة لفرقة ١٥ جيش عراقي، قامت بازالة ورفع ١٠ عبوات ناسفة مع قذائف غير منفلقة من مخلفات عصابات داعش الارهابية في منطقة القابوسية جنوب قضاء سنجار غربي مدينة الموصل".
وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر في تنظيم "داعش".
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