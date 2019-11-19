الحكم بالسجن على المدير الأسبق لرعاية نينوى لاختلاسه أموالاً عامة

أعلنت هيئة النزاهة عن تفاصيل حكم صادر بحق مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى الأسبق؛ لقيامه باختلاس أموال عائدة للدولة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن المدان الهارب الذي كان يشغل منصب مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى، قام بالاشتراك مع أحد المتهمين العاملين في الدائرة باختلاس المبالغ المتحصلة من استرجاع المبالغ المدفوعة إلى المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة.



وأوضحت الدائرة أن محكمة جنايات نينوى / الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لدائرة الرعاية الاجتماعية والتحقيق الإداري الذي أوصى بتوجيه عقوبة العزل بحق المتهمين ولثبوت ارتكابهما فعلا خطيرا توصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهما، لافتة إلى أنه تم الحكم على المدانين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استنادا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه. وتضمن قرار الحكم إصدار أمر قبض وتحر بحق المدانين مع تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المتضررة (دائرة الرعاية الاجتماعية) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.

