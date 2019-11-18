'التحالف العربي' يتهم الحوثيين بخطف قاطرة جنوب البحر الأحمر

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إنه "عند الساعة 22:58 من مساء يوم الأحد، وأثناء إبحار القاطرة البحرية رابغ-3 بجنوب البحر الأحمر، تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للحوثية".



وأضاف المالكي أن "القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، والعملية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة".

