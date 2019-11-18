مطار النجف ينفي توقف الرحلات القادمة والمغادرة

وذكر المطار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مطار النجف الاشرف الدولي مستمر في استقبال و توديع المسافرين و الرحلات القادمة و المغادرة من والى كافة انحاء العالم".

وأضاف، :"نخلي مسؤوليتنا عن اي اخبار خارج صفحتنا الرسمية و نطالب كافة الاعلاميين و الناشطين اعتماد اخبار مطار النجف الاشرف الدولي من صفحتنا حصراً".

