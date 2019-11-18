بالفيديو موظفو محافظة الديوانية يضربون عن الدوام

موظفو الدوائر الحكومية في الديوانية يعلنون عن اضرابهم العام عن الدوام تأييدا لمطالب المتظاهرين ولحين تحقيقها والقضاء على الفساد واصلاح النظام السياسي... المماطلةُ والتسويفِ بعدمِ تحقيقِ مطالبِ المتظاهرينَ، دعتْ موظفي الدوائرِ الحكوميةِ في الديوانيةْ، للانضمامِ الى الاحتجاجاتِ وإعلانِ الاضرابِ العامِ عن الدوامْ، لحينِ تحقيقِ المطالبِ، بالإصلاح.

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