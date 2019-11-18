عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين

بحث رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، الاثنين، جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون الانتخابات.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم الاثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت".
وأضاف المكتب، "وجرى بحث جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الى جانب التعاون بين العراق والأمم المتحدة ودعم الإستقرار في البلاد".
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