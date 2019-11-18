فرض حظر التجوال في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "بعد تجمع عدد من المتظاهرين في بعض مناطق قضاء الرفاعي وخشية وقوع صدامات كما حدث ليل أمس باشرت الاجهزة الامنية في القضاء بفرض حظر للتجوال حتى صباح يوم غد".

وكان قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار شهد تظاهرات حاشدة في الايام الماضية تخللتها عملياتت اعتقال بحق عدد من المتظاهرين.