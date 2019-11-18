قررت السلطات الأمنية في ذي قار، الاثنين، فرض حظر التجوال في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "بعد تجمع عدد من المتظاهرين في بعض مناطق قضاء الرفاعي وخشية وقوع صدامات كما حدث ليل أمس باشرت الاجهزة الامنية في القضاء بفرض حظر للتجوال حتى صباح يوم غد".
وكان قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار شهد تظاهرات حاشدة في الايام الماضية تخللتها عملياتت اعتقال بحق عدد من المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر فرض حظر التجوال في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.