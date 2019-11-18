الجنابي يبحث مع وزير التخطيط ومحافظ بغداد رفع مستوى الخدمات في قضاء المدائن

بحث النائب زياد الجنابي، الاثنين، مع وزير التخطيط ومحافظ بغداد رفع مستوى الخدمات في قضاء المدائن، فيما تم الاتفاق على قيام محافظة بغداد بحملة تنظيف تشمل جميع نواحي القضاء.

وقال مكتب الجنابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "ضمن متابعاته المستمرة والدورية لتحسين نوع الخدمات التي تقدم لأبناء بغداد عموما وقضاء المدائن خصوصا ألتقى النائب زياد الجنابي وزير التخطيط نوري الدليمي وكذلك محافظ بغداد ونائبيه وناقش معهم مختلف القضايا التي تهم المواطنين من ابناء المحافظة وقضاء المدائن".

واضاف انه "تم مناقشة اسلوب رفع مستوى الخدمات المقدمة كما تم مناقشة موضوع اكساء الطريق الممتد على جانبي مدخل قضاء المدائن وكذلك مناطق احياء (الكرزية و المعلة والقادسية والوردية والبستان ومناطق اخرى)"، لافتا الى انه "تم مناقشة تخصيص وادراج مختلف المشاريع الخدمية من ناحية انشاء المدارس وبعض المشاريع الاخرى وكذلك الاتفاق على قيام المحافظة بحملة تنظيف تشمل جميع نواحي القضاء وكذلك اعمال تأهيل بناية المستشفى والمركز الصحي ومختلف البنايات التي تقدم خدماتها للمواطنين".

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واكد انه "تم الاتفاق مع الجانبين على متابعة الاعمال التي تم مناقشتها"، لافتا الى ان "الجنابي قدم شكره وتثمينه لوزير التخطيط لتكريسه كافة الجهود للأسراع بادراج المشاريع المختلفة لمحافظة بغداد، كما شكر محافظ بغداد لما يقدمه من خدمات ومتابعة شخصية حرصا على راحة المواطنين".