بالصور.. النزاهة تحبط محاولة لإتلاف ملفات فساد بأحد مكاتب المفتشين العموميين

تمكَّنت هيأة النزاهة، الاثنين، من إحباط محاولةٍ لإتلاف ملفَّات فسادٍ في أحد مكاتب المُفتِّشين العموميِّين الملغاة، فيما أحالت المُتورِّطين بالمحاولة إلى القضاء.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أشارت إلى "تلقِّيها معلوماتٍ عبر مصادرها الخاصَّة عن وجود محاولةٍ لإتلاف ملفَّات فسادٍ تتضمَّن وثائق ومحاضر لجان تحقيقيَّة ومخاطباتٍ رسميَّة وتوصياتٍ وكتباً أصليَّةً من خلال تهريبها عبر حاويات النفايات بعد تمزيقها باليد، أو بأجهزة الإتلاف".

وتابعت مُبيِّنةً أنَّها "ضبطت الملفَّات والأوليَّات، وتحرَّزت على ما تمَّ إتلافه، والحاويات التي أُرِيدَ تهريب تلك الأوليات والملفات من خلالها إلى خارج بناية المكتب، وتمَّ توثيق تفاصيل العمليَّة فيديوياً وفوتوغرافياً".

وأشارت إلى أنَّها "أحالت المُتورِّطين في المحاولة إلى القضاء وفق محضرٍ أصوليٍّ لإتخاذ ما يلزم بحقهم وفق القانون".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في منتصف تشرين الأول الماضي عن تفاصيل إجراءاتها بصدد الوثائق والأوليات والملفات الخاصة بمكاتب المفتشين العموميِّين والجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات، مُنبِّهةً إلى أنَّ المفتش العام والموظفين المعنيِّين يتحمَّلون المسؤوليَّة القانونيَّة في حال وجود اختلافٍ أو عدم ذكرٍ لأيَّة ملفاتٍ أو وثائق أو أولياتٍ.

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