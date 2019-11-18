افتتاح 'خليجي 24' صداع في رأس الشرطة قبل مواجهة نواذيبو الموريتاني

وتغلب الشرطة في مباراة الذهاب بموريتانيا بنتيجة 1-0، حيث حمل الهدف توقيع اللاعب علاء عبد الزهرة.

وقال عضو الهيئة الادارية في نادي الشرطة عدي الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد العربي اختار العاصمة القطرية الدوحة، لتكون ارضاً لنادي الشرطة في مباراته امام نواذيبو، بعد رفضه اقامة المباراة في العراق، بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد".



واوضح أن "الاتحاد العربي لم يحدد ملعب المباراة حتى الان، إلا انه حدد الـ25 من تشرين الثاني الجاري، موعداً لاقامة المباراة"، مشيراً إلى أن "وفد نادي الشرطة سيغادر نهاية الاسبوع الحالي الى الدوحة تحضيراً للمباراة".

واضاف الربيعي، ان "8 لاعبين من نادي الشرطة يتواجدون مع المنتخب الوطني الذي بدوره سيخوض اولى مبارياته في كأس الخليج 24 امام المنتخب القطري في الـ26 من الشهر الجاري، اي بعد يوم من مباراة الشرطة امام نواذيبو، فيما يعاني لاعبين اخرين من الاصابة".



واوضح أن "مباراتنا امام نواذيبو ستكون مصيرية للتأهل الى دور ربع النهائي للبطولة العربية، لذلك سيكون لنا اجتماع مع الاتحاد العراقي لكرة القدم في الدوحة خلال الايام المقبلة من اجل حسم هذا الامر، فنحن بحاجة ماسة للاعبينا وفي حال لم يشاركوا فإنننا سنفقتد لخدمات 10 لاعبين في المباراة".

وتابع الربيعي بالقول، أن "نادي الشرطة وفي حال حسم التأهل الى ربع نهائي البطولة العربية، سيخاطب الاندية العربية من اجل الحصول على تعهدات باللعب على الاراضي العراقية، كي لا يتكرر ما حدث في مباراة نواذيبو".

