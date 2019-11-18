باريس... قرار بوقف عروض الحيوانات البرية في السيرك

صوتت بلدية باريس، لصالح قرار ينهي اعتبارا من نهاية العام المقبل منح "تراخيص إشغال أراض" لفرق السيرك التي تقدم عروضا مع حيوانات برية، داعية الحكومة الفرنسية إلى أن تحذو حذوها.
وأبدت كوميتيس المديرة السابقة لمنظمة "غرينبيس" البيئية بفرعها الفرنسي، أملها في أن "تحجز الدولة أخيرا موقعا لها في هذا الموضوع وتسمح ماليا لطواقم عمل السيرك بتغيير مسارهم المهني" بعد وقف عروض الحيوانات البرية.
وقد أصدرت بلدية باريس قرارا رسميا بوقف منح "تراخيص استغلال المساحات العامة لأي سيرك يقدم عروضا مع حيوانات برية".
ويأتي هذا القرار بعدما وعدت وزيرة الانتقال البيئي إليزابيت بورن أخيرا بـ"الإعلان عن قرارات مهمة في الأسابيع المقبلة".
وخضع هذا القرار في باريس لمناقشات خلال السنتين الماضيتين، وحظي بترحيب جمعيات الرفق بالحيوان.
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