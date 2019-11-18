بالصور.. تظاهرة امام مدخل الخضراء وسط بغداد

تظاهر عدد من موظفي مؤسسة الشهداء، الاثنين، امام مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقال مراسل الخليج 365، ان عددا من موظفي مؤسسة الشهداء تظاهروا اليوم، امام مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على الدعوات لالغاء حقوق الشهداء. واضاف ان المتظاهرين طالبوا بتفعيل المادة 132 الخاصة باجتثاث البعث والغاء رواتب الاجهزة القمعية وعدم المساس بحقوق الشهداء والسجناء السياسيين ومحاربة الفساد. Advertisements



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