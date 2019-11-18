صدور أمر قبض ومنع سفر أحد أعضاء مجلس النواب

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الاثنين، أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".
واضاف أن "امر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات".
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