بلماضي يرفض انضمام كريم بنزيما لمنتخب الجزائر

وترددت في الفترة الماضية أقاويل عن أن كريم بنزيما قد يترك منتخب فرنسا ويختار اللعب لأي منتخب آخر وتحديداً بلده الأم الجزائر للرد على مسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب بأنه غير مؤهل للعب للمنتخب.وتفجرت أزمة قوية بين كريم بنزيما ونويل لو جرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الأسبوع الماضي في ظل عدم استدعاء كريم لنزيما لمعسكر منتخب الديوك الأخير على الرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه رفقة فريق ريال مدريد حالياً في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، حيث يتصدر فريقه جدول المسابقة مشاركة مع غريمه التقليدي برشلونة ، كما يتربع بنزيما على عرش هدافي الليجا برصيد 9 أهداف.

والمعروف أن كريم بنزيما مستبعد من صفوف المنتخب الفرنسي، منذ أكثر من 4 سنوات على إثر مشكلة مع زميله السابق في المنتخب فالبوينا، وطالبت بعض الأصوات مؤخراً بعودته من جديد لصفوف المنتخب في ظل المستوى الرائع للاعب.



وتحدى بنزيما مؤخراً رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم جرانت، بعد عدم استدعائه لقائمة منتخب فرنسا، وقال بنزيما: "أنا وحدي سأضع حداً لحياتي الدولية، إذا كنت تعتقد (جرانت) أني قد انتهيت، فدعني ألعب في واحدة من البلدان التي أكون قادرا على تمثيلها، وسنرى إن كنت قادر على اللعب أم لا".

وفتحت هذه التصريحات أفقا جديدة، حول إمكانية اختيار كريم بنزيما لتمثيل منتخب الجزائر، خاصة أن والديه كانوا مهاجرين من الجزائر إلى فرنسا، ويمكن للاعب تمثيل منتخب «محاربو الصحراء» إذا اسقطت الجنسية الفرنسية عنه.

إلا أن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري أكد في تصريحات في الساعات القليلة الماضية أنه غير مهتم بفكرة انضمام كريم بنزيما لمنتخبه، مؤكداً انه لا يحتاج إلى هدّاف ريال مدريد.

وقال جمال بلماضي في تصريحات أبرزها، موقع DZFoot، الجزائري، عن فكرة انضمام كريم بنزيما، لمنتخب الجزائر: "لدى لاعبون مثل بغداد بونجاح وإسلام سليماني وآندي ديلور وهلال سوداني، وأنا سعيد جداً بهذه المجموعة في خط الهجوم الجزائري، ولا نحتاج لمهاجمين جدد".

ونجح جمال بلماضي خلال العام الجاري في قيادة المنتخب الجزائري للتتويج بكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في القاهرة، عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب السنغالي.