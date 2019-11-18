بالصور.. متظاهرون يقطعون طريق مصفى كربلاء ويمنعون موظفيه من الوصول

قطع متظاهرون من المهندسين، صباح اليوم الاثنين، طريق مصفى كربلاء النفطي ومنعوا موظفيه من الوصول الى عملهم.

وعزا مصدر محلي، احتجاجات المتظاهرين الى التعينات الاخيرة التي اطلقتها وزارة النفط والتي "اجحفت" حق المهندسين في المحافظة لتعطيهم حصة 15‎ %‎فقط وتنسيب مهندسي بابل والنجف والديوانية.