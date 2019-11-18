العراق يهبط إلى المرتبة ١٧٢ ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل

وتأتي على رأس القائمة نيوزيلندا وسنغافورة وكندا ، وان المركز الاخير كان من نصيب الصومال، خلف إريتريا وفنزويلا. ايران في المرتبة 127 ، ليبيا 186.

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 هو التقرير السابع عشر الذي يصدر سنويا ويبحث الدراسات السنوية التي تتعلق ب 12 نشاط وقطاع لكثير من الاعمال والصناعة



والهدف من هذه التقارير هو توفير بيانات موضوعية لاستخدامها من قبل الحكومات في تصميم سياسات تنظيمية تجارية سليمة للسوق وتشجيع البحث عن التاثيرات والعوامل المهمة للبيئة التنظيمية للاعمال.