الكربولي: عبد المهدي يعمل على اقالة 10 وزراء ويستثني نفسه

كشف عضو مجلس النواب محمد الكربولي، الأحد، عن نية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اقالة عشرة وزراء في حكومته واستثنى نفسه. وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "في واحد من افظع أشكال الانانية والتمسك بالمنصب رئيس الوزراء يعمل على اقالة عشرة من الوزراء في حكومته ويستثني نفسه من ذلك".

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