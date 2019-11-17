اعتقال مطلوب بتهمة 'الارهاب' في كركوك

افاد مصدر امني، الاحد، باعتقال مطلوب بتهمة "الارهاب" في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الفرقة 6 شرطة اتحادية تلقي القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب، ورد اسمه اثناء التدقيق الامني في سيطرة مكتب خالد بكركوك"، مشيرا الى "تسليمه الى الجهات المختصة اصولياً".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها "الارهاب" في بغداد والمحافظات.