مهاجم البحرين يحذر من خطورة العراق ويؤكد: معنوياتهم عالية بفوزهم على ايران

وينفرد المنتخب الوطني في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط للبحرين و6 لإيران ونقطتين لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

ويتقابل المنتخب الوطني امام نظيره البحريني يوم الثلاثاء على ستاد عمان الدولي في عمان في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.



وقال كميل في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الاسيوي، "يجب أن ننسى المباراة أمام هونغ كونغ ونركز على المباراة المقبلة أمام العراق.. نحن نعرف أن المواجهة ستكون صعبة لأن منتخب العراق يدخل بطموحات عالية بعد تحقيق فوز مهم أمام إيران".

واعترف اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بخيبة الأمل نتيجة التعادل مع هونغ كونغ، وقال: "نحن غير راضون عن التعادل، خاصة وأننا صنعنا العديد من الفرص للتسجيل".

وتابع المهاجم الذي سجل هدفين لغاية الآن في التصفيات الحالية: "قدمنا مستوى جيد أمام هونغ كونغ وسيطرنا على المباراة، ولكننا لم ننجح في التسجيل".