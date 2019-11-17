2019-11-17 | 17:28
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طالب المهاجم كميل الأسود نجم منتخب البحرين زملاءه في الفريق بالتركيز قبل المواجهة مع المنتخب الوطني ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.
ويتقابل المنتخب الوطني امام نظيره البحريني يوم الثلاثاء على ستاد عمان الدولي في عمان في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.
وقال كميل في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الاسيوي، "يجب أن ننسى المباراة أمام هونغ كونغ ونركز على المباراة المقبلة أمام العراق.. نحن نعرف أن المواجهة ستكون صعبة لأن منتخب العراق يدخل بطموحات عالية بعد تحقيق فوز مهم أمام إيران".
واعترف اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بخيبة الأمل نتيجة التعادل مع هونغ كونغ، وقال: "نحن غير راضون عن التعادل، خاصة وأننا صنعنا العديد من الفرص للتسجيل".وتابع المهاجم الذي سجل هدفين لغاية الآن في التصفيات الحالية: "قدمنا مستوى جيد أمام هونغ كونغ وسيطرنا على المباراة، ولكننا لم ننجح في التسجيل".
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم البحرين يحذر من خطورة العراق ويؤكد: معنوياتهم عالية بفوزهم على ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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