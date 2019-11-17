'خرائط غوغل' تظهر شللاً تاماً بحركة السير في طهران

أظهرت خدمة خرائط "غوغل" الخاصة بحركة المرور، الاحد، شللاً تاماً في حركة سير السيارات بالعاصمة الإيرانية طهران. وتبين الخريطة أن جميع الطرق الرئيسة في العاصمة مغلقة، وهو نفس حال الطرق المؤدية لطهران من الغرب. وتشهد إيران مظاهرات احتجاجية عارمة مناهضة للحكومة بعد أن أعلنت السلطات، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر لتر البنزين نحو ثلاثة أضعاف.



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