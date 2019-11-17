انطلاق تظاهرات في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت

تشهد ساحتا رياض الصلح والشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين، بمناسبة مرور شهر على بدء الاحتجاجات في لبنان. ويوم امس السبت، اعتذر الوزير اللبناني السابق، محمد الصفدي، عن رئاسة الحكومة اللبنانية. وفي أول تعليق له على قراره، الذي جاء وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة يعيشها لبنان، أوضح الصفدي أنه "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين، تتمكن من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع".

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