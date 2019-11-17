عدنان الباجه جي في سطور

توفي اليوم الاحد، السياسي العراقي عدنان الباجه جي في مدينة ابو ظبي الاماراتية عن عمر ناهز الـ 96 عاماً.

والباجه جي سياسي ودبلوماسي عراقي من تولد بغداد عام 1923، وهو نجل السياسي البارز في عهد الملكية (مزاحم الباجه جي الذي كان رئيس الوزراء العراقي خلال الحرب في فلسطين في عام 1947).

عين سفيرا للعراق في الأمم المتحدة ابان ثورة 14 تموز 1958 بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم، ثم وزيرا للخارجية في عهد عبد السلام عارف وخدم خلال الحرب مع إسرائيل في 1967.

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وكان عدنان الباجة جي خارج العراق عندما اطاح البعثيون بحكم عبد الرحمن عارف في انقلاب تموز 1968، وارتأى عدم العودة وقرر العمل مع المعارضة العراقية، حيث كان عضوا بارزا فيها، والتحق بحكومة أبو ظبي للعمل فيها، وقد حضر اجتماع التوقيع على دستور إقامة الإمارات العربية المتحدة وإعلان استقلال الدولة.

وبعد 2003 تم تعيين الباجة جي عضوا في مجلس الحكم الذي تشكل بتاريخ 12 تموز من العام ذاته، ومنح المجلس صلاحيات جزئية في إدارة شؤون العراق.