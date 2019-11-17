مقابل راتب شهري كبير.. شركة أمريكية تبحث عن موظف لتدخين الحشيش

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، نص الإعلان، حيث جاء فيه: "نتطلع لشخص يشغل وظيفة استثنائية، لتجربة وتدخين أنواع متعددة من القنب، ويوافينا بتقارير منتظمة يبدي فيها رأيه من دون تحيز وبمنتهى الشفافية، ليطلع عليها المستهلكون ويتعرفوا على منتجاتنا".وبحسب الصحيفة، فقد وضعت الشركة الأمريكية شروطا في من يرغب بالتقدم للوظيفة، ومن بينها أن يكون من مدخني الحشيش، ليكون بمثابة "مراقب للجودة" لتجربة منتجات الحشيش المتنوعة.

ومن شروط التقدم للوظيفة أيضا، ألا يقل العمر عن 18 عاما، وأن يكون المتقدم من سكان الولايات المصرح بها قانونيا بتدخين الحشيش الطبي.

