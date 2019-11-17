وفاة السياسي العراقي عدنان الباجه جي في ابو ظبي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "السياسي العراقي عدنان الباجه جي توفى، اليوم، في ابو ظبي عن عمر 96 عاما".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الباجه جي سيواري الثرى غدا في ابو ظبي".