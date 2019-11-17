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وفاة السياسي العراقي عدنان الباجه جي في ابو ظبي

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أفاد مصدر مطلع، الاحد، بوفاة السياسي العراقي عدنان الباجه جي في ابو ظبي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "السياسي العراقي عدنان الباجه جي توفى، اليوم، في ابو ظبي عن عمر 96 عاما".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الباجه جي سيواري الثرى غدا في ابو ظبي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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