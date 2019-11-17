اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين قرب جسر الشهداء وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "اطلاق قنابل مسيلة للدموع قرب جسر الشهداء وسط العاصمة بغداد في محاولة لتفريق المتظاهرين هناك".

وانطلقت منذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي تظاهرات مليونية في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بهدف القضاء على الفساد والبطالة، وزارفعت المالعب الى تغيير النظام وتعديل الدستور والغاء البرلمان مجالس المحافظات وغيرها، وادت تلك التظاهرات الى استشهداء اكثر من 300 متظاهر واصابة الالاف بينهم قوات امنية.