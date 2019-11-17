اطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين قرب جسر الشهداء وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الاحد، بأن قوات مكافحة الشغب اطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين قرب جسر الشهداء وسط بغداد.
وانطلقت منذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي تظاهرات مليونية في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بهدف القضاء على الفساد والبطالة، وزارفعت المالعب الى تغيير النظام وتعديل الدستور والغاء البرلمان مجالس المحافظات وغيرها، وادت تلك التظاهرات الى استشهداء اكثر من 300 متظاهر واصابة الالاف بينهم قوات امنية.
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