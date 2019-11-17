روحاني: الاحتجاج من حق الشعب لكن يجب الفصل بين التظاهر والشغب

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن الاحتجاج من حق الشعب لكن يجب الفصل بين التظاهر والشغب. وأضاف روحاني "أصدرت توجيهات بدفع مساعدات مالية للمتضررين من رفع البنزين". Advertisements وأكد الرئيس الإيراني أنه "يجب عدم السماح بزعزعة استقرار إيران". وأوضح روحاني أن "الحكومة اختارت رفع أسعار الوقود من بين خيارات شملت زيادة الضرائب وزيادة تصدير النفط". وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بعودة الهدوء إلى جميع المدن والبلدات الإيرانية اليوم، عقب احتجاجات استمرت ليومين ضد قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذته الحكومة مؤخرا.

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