أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، عن ضبط عجلتين محملتين بمادة (رول تغليف) لوجود اختلاف في اسم المادة وعدم مطابقة الإجازة بعد إنجاز معاملتها الكمركية في منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط العجلتين في سيطرة البحث والتحري الكمركي التابعة لهيئة المنافذ"، مبينة أنه "بعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين أن الحمولة مادة رول سيلفون لتغليف وتعبئة الجبس المنشأ أردني وهو مشمول بالإعفاء من الرسوم الكمركية وحسب الاتفاقية العراقية_الأردنية ووجود اختلاف في اسم المادة وعدم مطابقة الإجازة ورقم المنسق مع الحمولة".
وأضافت ان "الأمر سبب هدراً بالمال العام من 0,5$ الى 0,75$ للكيلو غرام الواحد وان الحمولة الكلية للشاحنة الواحدة (29500)طن".
وأضافت ان "الأمر سبب هدراً بالمال العام من 0,5$ الى 0,75$ للكيلو غرام الواحد وان الحمولة الكلية للشاحنة الواحدة (29500)طن".
وأوضحت الهيئة، أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة طريبيل لغرض عرضها أمام قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".
كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ تعلن ضبط عجلتين مخالفتين للضوابط سببتا هدراً بالمال العام في طريبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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