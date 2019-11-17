المنافذ تعلن ضبط عجلتين مخالفتين للضوابط سببتا هدراً بالمال العام في طريبيل

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط العجلتين في سيطرة البحث والتحري الكمركي التابعة لهيئة المنافذ"، مبينة أنه "بعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين أن الحمولة مادة رول سيلفون لتغليف وتعبئة الجبس المنشأ أردني وهو مشمول بالإعفاء من الرسوم الكمركية وحسب الاتفاقية العراقية_الأردنية ووجود اختلاف في اسم المادة وعدم مطابقة الإجازة ورقم المنسق مع الحمولة".وأضافت ان "الأمر سبب هدراً بالمال العام من 0,5$ الى 0,75$ للكيلو غرام الواحد وان الحمولة الكلية للشاحنة الواحدة (29500)طن".

وأوضحت الهيئة، أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة طريبيل لغرض عرضها أمام قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".