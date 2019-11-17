استاد عمان الدولي يفتتح ابوابه قبل 6 ساعات من مباراة العراق والبحرين

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، يعلن عن طرح التذاكر لمباراة العراق والبحرين والتي سيضيفها استاد عمان الدولي الثلاثاء القادم".

واوضح أن "التذاكر المجانية ستطرح ابتداءً من ظهر غد الاثنين في جميع اكشاك ومنافذ المدينة الرياضية في عمان املين من جماهيرنا العزيزة الحضور والتواجد لمؤازرة منتخبهم الوطني".



واضاف أن "البدء بتوزيع تذاكر الدرجة الاولى والثانية المخصصة للجمهور العراقي، سيتم في اكشاك التذاكر بجانب مدرجات الدرجة الثانية في ستاد عمان الدولي بوابة رقم 3 بدا من الساعة 3 عصر وحتى الساعة 9 مساءً علما بان الاتحاد العراقي قد تكفل بثمن التذاكر لتوزيعها مجانا على الجمهور العراقي".

وتابع أن "الاتحاد العراقي، يهيب بالجمهور العراقي بضرورة الحصول على التذاكر تلافيا للزحام يوم المباراة علما بانه في حال تبقي تذاكر سيتم توزيعها يوم المباراة بالاضافة الى انه سيتم فتح بوابات ستاد عمان يوم المباراة الساعة 11 صباحا لتخفيف الازدحام على البوابات".



وستقام المباراة على استاد عمان الدولي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل.