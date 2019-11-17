استاد عمان الدولي يفتتح ابوابه قبل 6 ساعات من مباراة العراق والبحرين

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2019-11-17 | 16:05
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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان استاد عمان الدولي، سيفتتح ابوابه قبل 6 ساعات من مباراة العراق والبحرين ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
واوضح أن "التذاكر المجانية ستطرح ابتداءً من ظهر غد الاثنين في جميع اكشاك ومنافذ المدينة الرياضية في عمان املين من جماهيرنا العزيزة الحضور والتواجد لمؤازرة منتخبهم الوطني".
واضاف أن "البدء بتوزيع تذاكر الدرجة الاولى والثانية المخصصة للجمهور العراقي، سيتم في اكشاك التذاكر بجانب مدرجات الدرجة الثانية في ستاد عمان الدولي بوابة رقم 3 بدا من الساعة 3 عصر وحتى الساعة 9 مساءً علما بان الاتحاد العراقي قد تكفل بثمن التذاكر لتوزيعها مجانا على الجمهور العراقي".
وتابع أن "الاتحاد العراقي، يهيب بالجمهور العراقي بضرورة الحصول على التذاكر تلافيا للزحام يوم المباراة علما بانه في حال تبقي تذاكر سيتم توزيعها يوم المباراة بالاضافة الى انه سيتم فتح بوابات ستاد عمان يوم المباراة الساعة 11 صباحا لتخفيف الازدحام على البوابات".
وستقام المباراة على استاد عمان الدولي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.