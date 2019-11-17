وشدد على أن المتظاهرين خرجوا إلى الشارع من أجل "إنقاذ البلاد والمطالبة بحقوقهم المعيشية"، مضيفا أن الذين "دخلوا على الحراك الشعبي من قوى حزبية أو من تدخلات أميركية لا يريدون إنقاذ البلد، إنما إغراقه من أجل تحقيق مكاسب سياسية".
وأعرب قاووق عن حرص "حزب الله" على تسهيل كل الاتصالات والمشاورات من أجل تشكيل الحكومة، محذرا من أن "هناك من يتعمد زرع الألغام في طريق تشكيل الحكومة" بهدف تغيير المعادلات السياسية في البلاد.
وتابع: "نحرص ونعمل بمسؤولية لأجل تشكيل حكومة موثوقة قادرة على إنقاذ البلد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف مزاريب الهدر واستعادة المال المنهوب، شرط ألا نجر البلد إلى الفتنة وألا يكون هناك أي تسلل أميركي لتحقيق أي هدف يخدم العدو الإسرائيلي ويستنزف قوة لبنان في المواجهة".
وحمل قاووق قوى حزبية المسؤولية عن "افتعال الأزمات بغية تحقيق مكاسب سياسية"، واصفا ذلك بأنه "موقف غير وطني"، وأشاد بقصف الفصائل الفلسطينية من غزة لإسرائيل، قائلا إن ذلك "أكد مجددا أن استراتيجية المقاومة هي أفضل ما تمتلكه الأمة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية".
وقال عضو المجلس المركزي لـ"حزب الله" إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة جاء "نتيجة التواطؤ والتشجيع العربي"، مشيرا إلى أن "البعض في دول الخليج "يشجعون إسرائيل على تصفية المقاومة، سواء في لبنان أو فلسطين".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله اللبناني: قطعنا الطريق على الحرب الأهلية وهناك من يزرع الألغام بطريق تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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