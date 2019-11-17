مصدر أمني: اضرام النيران أسفل جسر الأحرار

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإضرام النيران أسفل جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم إضرام النيران أسفل جسر الأحرار، فيما تمركز المتظاهرون عند الخط الأول للجسر". وأضاف ان "مكافحة الشغب انتشرت بالزوارق وسط نهر دجلة قرب جسر الاحرار".

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