رياضة 2019-11-17 | 15:14 3,144 مشاهدة خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، مرانه قبل الاخير لمواجهة البحرين في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الجدية والمسؤولية على محيا اسود الرافدين قبل يومين من مواجهة البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.