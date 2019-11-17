البرلمان الإيراني يطالب باستجواب روحاني

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بوجود طلب لاستجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد. وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية ان "هناك بوجود طلب لاستجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني، جاء على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد وسوء الإدارة التنفيذية". وأضافت الوكالة أنه من "بين أسباب طلب استجواب روحاني، قرار رفع أسعار البنزين من دون الرجوع إلى البرلمان".



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