نائب إيراني يستقيل احتجاجا على رفع أسعار البنزين

أفاد موقع "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، بأن النائب عن مدينة بوكان استقال احتجاجا على رفع أسعار البنزين.
وأكد نائب رئيس السلطة القضائية على أن أجهزة القضاء ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب احتجاجات عمت معظم المدن الإيرانية منذ يوم الجمعة، والتي اشتدت يوم السبت وتخللتها عملية إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.
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