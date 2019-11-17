مصدر: اكثر من 700 اصابة خلال التظاهرات ادرجت ضمن الاعاقات المزمنة

كشف مصدر طبي، ان اكثر من 700 اصابة خلال التظاهرات في عدد من المحافظات العراقية ادرجت ضمن الاعاقات المزمنة، مبينا ان العديد من الحالات لازالت في المستشفيات.

وقال المصدر إن "الإصابات التي سجلت خلال فترة التظاهرات متباينة، وهي تضم حالات اختناق بالغاز، وحالات دهس، وإصابات مباشرة بالرصاص الحي"، مبيناً أن "أكثر من 700 من تلك الإصابات أدرجت ضمن الإعاقات المزمنة، وأغلبها كانت إصابات مباشرة بقنابل الغاز، وبعضها بالرصاص الذي أصاب أطراف المتظاهرين، وخاصة أقدامهم".

واضاف ان "بعض الإصابات كانت قريبة من النخاع الشوكي، وتسببت بحالات إعاقة لا يمكن علاجها"، مشيرا الى ان "هناك حالات لا تزال داخل المستشفيات، وبعضها يحتاج إلى عمليات جراحية، بينما نقل بعض الأهالي ذويهم المصابين إلى مستشفيات خاصة لعلاجهم".