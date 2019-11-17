بالصور.. حريق شارع الرشيد

ماتزال فرق الدفاع المدني تواصل عملية اخماد الحريق الكبير الذي اندلع في ثلاثة منازل تستخدم كمخازن في منطقة حافظ القاضي بشارع الرشيد وسط بغداد. وبحسب مصدر امني لـ الخليج 365، ان "اكثر من عشرة فرق وزرارق لامداد المياه من نهر دجلة مستمرة بعمليات المكافحة". واضاف ان "المخازن متهالكة وهناك صعوبة بعمليات الاخماد لاحتمال انهيار المخازن على الفرق". الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements

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