ايران.. هدوء حذر وسط انقطاع الإنترنت في البلاد

وقال موقع RT ، إن طهران ومدنا أخرى، تشهد هدوءا منذ صباح اليوم إذ تكاد تخلو معظم شوارعها من حركة السير، كما أن الحكومة قررت تعطيل المدارس اليوم، لما شهدته معظم المدن الإيرانية أمس من ازدحامات خانقة وقطع الطرق الرئيسية ومظاهرات تخللت بعضها أعمال عنف، ناهيك عن انقطاع في خدمة الإنترنيت في البلاد.ولفت الموقع الروسي، إلى أنه برغم الهدوء السائد إلا أن من المتوقع أن تشهد بعض المناطق عودة الاحتجاجات في ساعات الليل المتأخرة.

وأضاف أن السلطات قامت باعتقال العشرات من "مثيري الشغب" والأشخاص خلال المظاهرات، كما تم اعتقال قادة الاحتجاجات في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد.

يذكر أن احتجاجات اندلعت في معظم المناطق الإيرانية على مدار اليومين الماضيين ضد قيام الحكومة برفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، تخللتها أعمال شغب وعنف ومحاولات لإحراق بعض مستودعات النفط.

