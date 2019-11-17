ايران.. هدوء حذر وسط انقطاع الإنترنت في البلاد

افادت وسائل اعلام، اليوم الاحد، بأن العاصمة الايرانية طهران ومدن أخرى تشهد هدوءا حذرا وسط انقطاع خدمة الإنترنيت بمعظم أنحاء إيران بعد موجة الاحتجاجات "العنيفة" التي اندلعت ضد رفع أسعار البنزين.
ولفت الموقع الروسي، إلى أنه برغم الهدوء السائد إلا أن من المتوقع أن تشهد بعض المناطق عودة الاحتجاجات في ساعات الليل المتأخرة.
وأضاف أن السلطات قامت باعتقال العشرات من "مثيري الشغب" والأشخاص خلال المظاهرات، كما تم اعتقال قادة الاحتجاجات في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد.
يذكر أن احتجاجات اندلعت في معظم المناطق الإيرانية على مدار اليومين الماضيين ضد قيام الحكومة برفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، تخللتها أعمال شغب وعنف ومحاولات لإحراق بعض مستودعات النفط.
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