محكمة جنايات الحلة تصدر أمراً بالقبض على محافظ بابل

أفاد مصدر مطلع، الأحد، بإصدار محكمة جنايات الحلة أمراً بالقبض على محافظ بابل كرار العبادي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محكمة جنايات الحلة أصدرت أمراً بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المحكمة "حددت الـ19 من الشهر الحالي موعداً للنطق بالحكم".



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