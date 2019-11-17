بالصور.. طلبة وموظفو النجف يتوجهون الى ساحات التظاهر

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قرر طلبة المدارس والجامعات فضلا عن موظفي المؤسات الحكومية في محافظة النجف الاضراب عن الدوام الرسمي، اليوم الاحد، والتوجه الى الى ساحات التظاهر.
وأوضح أن التجار وأصحاب محال شارع المدينة التجاري وطلبة المدارس والجامعات، فضلا عن موظفي الدوائر الحكومية بينهم منتسبو معمل اسمنت الكوفة نفذوا إضرابا عاما دعا إليه ناشطون أمس السبت والتحفوا بساحات التظاهر.
ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.
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