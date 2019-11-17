بالصور.. طلبة وموظفو النجف يتوجهون الى ساحات التظاهر

وقال مراسل الخليج 365، في النجف، إن ساحة الاعتصام في النجف شهدت، صباح اليوم، انضمام فئات جديدة من المجتمع الى ساحات التظاهر.

وأوضح أن التجار وأصحاب محال شارع المدينة التجاري وطلبة المدارس والجامعات، فضلا عن موظفي الدوائر الحكومية بينهم منتسبو معمل اسمنت الكوفة نفذوا إضرابا عاما دعا إليه ناشطون أمس السبت والتحفوا بساحات التظاهر.

