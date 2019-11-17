حريق في ثلاثة منازل وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأن حريقا اندلع في ثلاثة منازل وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في ثلاثة منازل بمنطقة حافظ القاضي وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "اكثر من ثمان فرق دفاع مدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "هذه المنازل متخذة كمخازن".

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يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.