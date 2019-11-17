منتخب الأشبال يستأنف تدريباته

رياضة 2019-11-17 | 09:10 293 مشاهدة عاود منتخب أشبال العراق تدريباته، صباحاً في ملعب الجامعة المستنصرية بعد التوقف القسري بسبب أوضاع البلاد. وقال مدرب منتخب الأشبال حسن كمال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "عاودنا أمس أول وحداتنا التدريبية بملعب الجامعة المستنصرية بحضور جميع اللاعبين، فضلاً عن الجهاز الفني والطبي والإداري، وباشرنا أول التدريبات بعد توقف في المدة القصيرة الماضية".



وأضاف كمال: "سنستمر بالوحدات التدريبية، ولدينا برنامج خاص للحصص التدريبية، بالرغم من أن جميع اللاعبين لديهم ارتباطات في مدارسهم".

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